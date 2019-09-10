لافروف في العراق الشهر المقبل

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيزور العراق الشهر القادم.
وقال بوغدانوف، اليوم الاثنين، إنه "من المقرر أن يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العراق في تشرين الاول المقبل".
وتابع نائب الوزير الروسي أن "الحوار الغني المضمون والمبني على الثقة على المستويين العالي والأعلى، يعطي زخما ملموسا للتعاون الروسي – العراقي متعدد الجوانب".
وأكد أن "موسكو وبغداد تدرسان إمكانية زيارات القادة العراقيين، وتحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، إلى روسيا".
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والعراقي محمد علي الحكيم، تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وبغداد.
وأكد الجانبان سعيهما إلى مواصلة تعزيز الحوار حول القضايا الإقليمية والدولية الملحة وتوسيع التعاون بين البلدين.
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