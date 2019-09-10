كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، الثلاثاء، ان طائرة مسيرة قصفت مخزن عتاد الحشد العشائري في هيت.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 ان "الأنباء التي تحدثت عن ان سبب احتراق مشجب للحشد العشائري في منطقة المعمورة بقضاء هيت غربي الانبار، هو تماس كهربائي كلام غير دقيق".
وأضاف المصدر ان "طبيعة الانفجار ناجمة عن قيام طائرة مسيرة أطلقت صاروخ باتجاه المشجب"، مبينا أن "عجلة كبيرة كانت تحمل أسلحة متنوعة افرغت حمولتها داخل المشجب قبل عملية استهدافه من قبل الطائرة".
وتابع ان "جميع مشاجب أسلحة الحشد العشائري لا توجد فيها أسلحة ثقيلة وانما فقط متوسطة وخفيفة".
وافاد مصدر امني، امس الاثنين، بان حريقا اندلع في مخزن عتاد للحشد العشائري بقضاء هيت، فيما سقطت قذائف على القرى القريبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بحكومة الانبار: طائرة مسيرة قصفت مخزن عتاد الحشد العشائري في هيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.