مصدر بحكومة الانبار: طائرة مسيرة قصفت مخزن عتاد الحشد العشائري في هيت

كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، الثلاثاء، ان طائرة مسيرة قصفت مخزن عتاد الحشد العشائري في هيت.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 ان "الأنباء التي تحدثت عن ان سبب احتراق مشجب للحشد العشائري في منطقة المعمورة بقضاء هيت غربي الانبار، هو تماس كهربائي كلام غير دقيق".

وأضاف المصدر ان "طبيعة الانفجار ناجمة عن قيام طائرة مسيرة أطلقت صاروخ باتجاه المشجب"، مبينا أن "عجلة كبيرة كانت تحمل أسلحة متنوعة افرغت حمولتها داخل المشجب قبل عملية استهدافه من قبل الطائرة".

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وتابع ان "جميع مشاجب أسلحة الحشد العشائري لا توجد فيها أسلحة ثقيلة وانما فقط متوسطة وخفيفة".

وافاد مصدر امني، امس الاثنين، بان حريقا اندلع في مخزن عتاد للحشد العشائري بقضاء هيت، فيما سقطت قذائف على القرى القريبة.