الزراعة تعلن نجاح زراعة الخيار طول العام واستمرار منع استيراده

اكدت وزارة الزراعة على نجاح باحثيها بأستنباط أصناف جديدة واستخدام بذور ذات انتاجية عالية وملائمة للظروف البيئية السائدة لمحصول الخيار، مما ادى الى زراعتها في كل المواسم والتي افضت نتائجها الى زيادة انتاج محصول الخيار في الاسواق المحلية وفي جميع المحافظات.
وتابعت الوزارة، أن "ما تحقق من زيادة واضحة وانتاجية جيدة ومذاق صحي يعد انجازأ متميزاً، وتعاهد الوزارة جميع المواطنين بزيادة الوفرة المحلية لكافة المحاصيل التي يحتاجها المواطن وخاصة ما يدخل ضمن السلة الغذائية اليومية".
يذكر ان وزارة الزراعة حققت اكتفاء ذاتيا في العديد من المحاصيل الاستتراتيجية ومنها الحنطة والشعير اضافة الى انها منعت في وقت سابق استيراد (16) محصولا زراعيا و(3) منتجات حيوانية لوفرتها محليا دعما للمنتج المحلي.
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