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امانة بغداد تعلن قطع طريق جنوب العاصمة بدءاً من السبت المقبل لصيانته

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اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن قطع الطريق السريع بغداد- بابل جنوب العاصمة بدءاً من السبت المقبل لصيانته، مؤكدة توفير بديل عنه.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد ستقوم بقطع الطريق السريع بغداد- بابل وتحديداً المقطع الممتد من جسر الوليد وحتى فلكة علوة الرشيد يوم السبت 14 من شهر أيلول الجاري وذلك لصيانته واعادة تأهيله".

 

وأضاف البيان أن "امانة بغداد قامت بتهيئة وتوفير طريق (يا حسين) بعد تأهيله وصيانته بشكل كامل كطريق بديل عن الطريق المقطوع لتباشر كوادر الامانة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة بقطع الطريق المذكور السبت المقبل وفتح الطريق البديل امام حركة السير والمرور"، مشيرة الى الى أن "امانة بغداد شرعت بتأثيثه بالعلامات المرورية والإرشادية التي توجه حركة السير نحو الطريق البديل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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