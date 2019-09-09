إخماد حريق اندلع داخل تربية البصرة

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد ورود اخبار من قبل التنسيق المسترك عن وجود حادث حريق في مركز محافظة البصرة /منطقة حي الخليج العربي، على الفور توجهت فرق الدفاع المدني المدني إلى مكان الحادث".وأضافت انه "تبين أن الحادث عبارة عن احتراق كرفان مساحتة (2،5*5)م، متخذ منام مع ثلاث عجلات هاف لوري العائدة الى مديرية تربية البصرة /قسم التجهزات المدرسية ودراجة نارية عائدة الى مواطن يعمل حارس البناية متوقفة في ساحة بناية القسم"، مؤكدة أنه "تم اخماد النيران ومنع انتشارها الى البناية".

وأشارت المديرية، إلى أن "أسباب الحريق ستحدد من قبل الأدلة الجنائية"، لافتة إلى "عدم وجود أي أضرار بشرية".