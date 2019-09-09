نعى وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، الاثنين، زهير البحراني أحد أعمدة الطب في العراق. وقال العلوان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ وفاة أحد أعمدة الطب في العراق أستاذنا وزميلنا الدكتور زهير البحراني أحد أهم الروّاد في مجال الجراحة وأحد أعلام الطب في العراق والشرق الأوسط مقدّما أكثر من ستة عقود من الإبداع والعطاء المهني والإنساني".



وأضاف أن الفقيد "كان مثالا في الأخلاق والرحمة وأسهم في انجاز الكثير من البحوث وتخريج الآلاف من الأطباء الذين كانوا ولا يزالون يخدمون البلد".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة ينعى أحد أعمدة الطب في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.