صادقت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، اليوم الاثنين، على تشريع يسعى إلى منع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خروج في 31 أكتوبر. وتم الإعلان عن الموافقة الملكية في مجلس اللوردات بمجلس الشيوخ في البرلمان. ووافق البرلمان على مشروع قانون لمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون اتفاق لإجبار جونسون على السعي لتأجيل الموعد، لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال إن الحكومة لن تسعى لأي تمديد لهذا الموعد النهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملكة بريطانيا تصادق على قانون يؤجل تنفيذ خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.