التربية تعلن استحداث فرع للفنون في المرحلة الاعدادية خلال العام المقبل

اعلنت وزارة التربية، الاثنين، استحداث فرع للفنون في المرحلة الاعدادية خلال العام المقبل. وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "هيئة الرأي في وزارة التربية قررت بجلستها الاخيرة برئاسة وزير التربية وكالة قصي السهيل استحداث فرع للفنون في المرحلة الإعدادية (على سبيل التجريب) اعتباراً من العام الدراسي 2019 – 2020 ".



وأكدت الوزارة، ان "القانون ينص على قبول الطلبة من خريجي الدراسة المتوسطة وبواقع اعدادية للبنات وأخرى للبنين في كل مديرية عامة للتربية"، منوهاً الى "تهيئة المستلزمات المطلوبة لها من قبل المديريات المعنية، حيث تسري عليها كافة الانظمة والتعليمات التربوية النافذة بهذا الشأن".



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