الاعلام الرقمي: هاشتاك ياحسين يتصدر ترند السعودية

أعلن مركزالاعلام الرقمي، الاثنين، عن رصده تصدر هاشتاك #ياحسين، الترند الأكثر تداولاً في المملكة العربية السعودية.
وذكر المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الهاشتاك تصدر الترند ظهيرة يوم الاثنين، وتضمن اكثر من ستة الاف تغريدة تتحدث عن القضية الحسينية وكل مايتعلق بها".
وأضاف أن "الهاشتاك نفسه احتل المرتبة الثالثة في ترند البحرين وحصل على اكثر من سبعة الاف تغريدة".
وأشار المركز الى انه "منذ بدء شهر محرم وهاشتاكات القضية الحسينية تتصدر ترند تويتر في المنطقة، وكانت حصة الاسد فيها في ترند العراق،حيث يظهر كل يوم اكثر من هاشتاك حول قضية الامام الحسين ويتصدر الترند بالاف التغريدات، وقد تصدرت هاشتاكات #الحسين و #كربلاء و #عاشوراء صمود وعطاء ترند ظهيرة الاثنين".
وأضاف أن "الهاشتاك نفسه احتل المرتبة الثالثة في ترند البحرين وحصل على اكثر من سبعة الاف تغريدة".
وأشار المركز الى انه "منذ بدء شهر محرم وهاشتاكات القضية الحسينية تتصدر ترند تويتر في المنطقة، وكانت حصة الاسد فيها في ترند العراق،حيث يظهر كل يوم اكثر من هاشتاك حول قضية الامام الحسين ويتصدر الترند بالاف التغريدات، وقد تصدرت هاشتاكات #الحسين و #كربلاء و #عاشوراء صمود وعطاء ترند ظهيرة الاثنين".
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