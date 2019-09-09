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رونالدو يتلقى وعداً من المدير الفني ليوفنتوس

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2019-09-09 | 16:15

رونالدو يتلقى وعداً من المدير الفني ليوفنتوس

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يتطلع ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، للحصول على أفضل النتائج من البرتغالي ، خلال الموسم الجديد 2019-2020.
وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن ساري وعد رونالدو، بأن يسجل الأخير معه أهدافاً أكثر من الأهداف التي أحرزها في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق ماسيمليانو أليجري.

وأضافت أن ساري يتوجب عليه إيجاد طريقة مثالية لإدارة العبء الذي سيقع على رونالدو بسبب ضغط المباريات مع يوفنتوس.


ولفتت الصحيفة إلى أن الدون البرتغالي سيكمل عامه الـ 35 في شهر شباط المقبل، مما يعني أنه يجب إدارته بشكل مختلف، من أجل تخفيف العبء على اللاعب.

وسجل الدون 28 هدفاً في الموسم الماضي رفقة السيدة العجوز في 43 مباراة لعبها في مختلف المسابقات، بينما ساهم في صناعة 10 آخرين.

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