الزراعة تصدر بياناً بشأن منع استيراد التمور

اصدرت وزارة الزراعة، الاثنين، بياناً بشأن منع استيراد التمور، مؤكدة أنها وجهت كتب المنع الى المنافذ الحدودية والجمارك والجهات ذات العلاقة.
واضافت الوزارة، أن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي من هذا المحصول"، مؤكدة أن "الوزارة وجهت اليوم كتاباً بتشديد اجراءات المنع علئ أستيراد التمور الى كافة المنافذ الحدودية ودائرة الجريمة المنظمة والكمارك ووزارة الزراعة في اقليم كردستان بغية تشديد الاجراءات اضافة للجهات ذات العلاقة".
وتابعت الوزارة، أن "التمور هي ممنوعة من الاستيراد في السابق وحسب قانون الحجر الزراعي وجاء تشديد المنع وفقا للروزنامة الزراعية"، مبينا أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي".
ودعت الوزارة، كافة الجهات ذات العلاقة الى "التشديد على تنفيذ هذا القرار من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي".
واعلن وزير الزراعة صالح الحسني، في (5 ايلول 2019)، منع استيراد التمور، عازياً ذلك الى الوفرة الإنتاجية وكذلك لدعم المنتج الوطني.
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