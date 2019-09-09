أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، قطعه اشواطا متقدمة في بناء جبهة المعارضة وحكومة الظل، فضلا عن تهيئة ملفات الاستجوابات النيابية لعدد من الوزراء.
وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "علاقات العراق مع تركيا وسبل تطويرها على المستويات كافة، وتطورات المشهد السياسي محليا واقليميا، هذه الملفات وغيرها كانت حاضرة خلال لقائنا السفير التركي في بغداد فاتح يلدز)، إذ اكدنا أن العراق يسعى لبناء علاقات بناءة وجيدة مع الجميع تراعي المصالح المشتركة، وكذلك فقد بيّنا أهمية دعم التهدئة والحوار لحل مشاكل المنطقة وضرورة مغادرة لغة التصعيد من جميع الاطراف واللجوء الى الحلول السلمية".
وأضاف الحكيم، "جددنا تأكيدنا على المضي بمشروع المعارضة السياسية إذ اننا قطعنا اشواطا متقدمة في بناء هذا المشروع وكل ما يرتبط به كتشكيل جبهة المعارضة الوطنية وحكومة الظل وتهيئة ملفات الاستجوابات النيابية لعدد من وزراء الحكومة".
وأضاف الحكيم، "جددنا تأكيدنا على المضي بمشروع المعارضة السياسية إذ اننا قطعنا اشواطا متقدمة في بناء هذا المشروع وكل ما يرتبط به كتشكيل جبهة المعارضة الوطنية وحكومة الظل وتهيئة ملفات الاستجوابات النيابية لعدد من وزراء الحكومة".
من جانبه، أكد يلدز، "رغبة وحرص وسعي بلاده لتطوير علاقاتها مع العراق على وفق المصالح المشتركة بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم: قطعنا اشواطا متقدمة في بناء جبهة المعارضة وحكومة الظل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.