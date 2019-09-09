الحكيم: قطعنا اشواطا متقدمة في بناء جبهة المعارضة وحكومة الظل

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "علاقات العراق مع تركيا وسبل تطويرها على المستويات كافة، وتطورات المشهد السياسي محليا واقليميا، هذه الملفات وغيرها كانت حاضرة خلال لقائنا السفير التركي في بغداد فاتح يلدز)، إذ اكدنا أن العراق يسعى لبناء علاقات بناءة وجيدة مع الجميع تراعي المصالح المشتركة، وكذلك فقد بيّنا أهمية دعم التهدئة والحوار لحل مشاكل المنطقة وضرورة مغادرة لغة التصعيد من جميع الاطراف واللجوء الى الحلول السلمية".وأضاف الحكيم، "جددنا تأكيدنا على المضي بمشروع المعارضة السياسية إذ اننا قطعنا اشواطا متقدمة في بناء هذا المشروع وكل ما يرتبط به كتشكيل جبهة المعارضة الوطنية وحكومة الظل وتهيئة ملفات الاستجوابات النيابية لعدد من وزراء الحكومة".

من جانبه، أكد يلدز، "رغبة وحرص وسعي بلاده لتطوير علاقاتها مع العراق على وفق المصالح المشتركة بين البلدين".