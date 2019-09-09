السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

أعلنت المملكة العربية السعودية ، الإثنين، عن إلغاء رسوم تكرار العمرة التي كانت تفرض على زائري بيت الله الحرام في قرار مفاجئ. ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن وزير الحج والعمرة محمد صلاح ان "امرا ملكيا صدر اليوم وتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور وإلغاء رسوم تكرار العمرة". Advertisements وأضاف أن "هذا القرار يدعم تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك باستقبال 30 مليون معتمر في 2030". يذكر ان السعودية اصدرت قرارا بفرض رسوم تكرار العمرة والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي.



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