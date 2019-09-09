المنافذ الحدودية ترد على تصريح كوجر

ردت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، على تصريح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر الذي قال فيه إن ستة منافذ حدودية تكون تحت سيطرة ماوصفها بـ"المليشيات" بعد نهاية الدوام الرسمي للموظفين.
وأضاف البيان، أن "هيئة المنافذ الحدودية بالتعاون مع الدوائر العاملة في المنافذ هي العين الساهرة على أمن المواطن العراقي وجميع ملاكاتها تعمل ليلاً ونهاراً على صد التهديدات التي تمس أمن البلد وبدون كلل وملل في أداء واجباتهم المكلفين بها تجاه بلدهم ومستقبلهم، وسلامة أمنهِ الغذائي وصحة المجتمع ومحاربة الفاسدين والمحافظة على المال العام".
وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر استغرب، اليوم الاثنين، عدم اتخاذ الدولة أية إجراءات للسيطرة على ستة منافذ حدودية، مشيرا الى أن تلك المنافذ تكون تحت سيطرة ماوصفها بـ"المليشيات" بعد نهاية الدوام الرسمي للموظفين.
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