رئيس مجلس ذي قار: الاعتداء على منزلنا استهدف رمزية المجلس ولم نُفاجأ به

علق رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني على الاعتداء الذي تعرض له، اليوم الاثنين، باستهداف منزله بعبوة صوتية، فيما اكد انه لم يفاجأ به، أشار الى ان الاعتداء لم يستهدفه فحسب بل يستهدف رمزية المجلس وهيبته.
واضاف، "اليوم ازددنا يقينا بان الخطوات الاصلاحية التي شرعنا بها منذ تولينا منصب رئيس مجلس المحافظة قد ازعجت البعض واغضبت المتربحين على حساب المال العام"، مؤكدا أن "الاعتداء لم يستهدفنا فحسب بل حاول ان يستهدف رمزية مجلس المحافظة وهيبته".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الاثنين، باستهداف منزل رئيس مجلس المحافظة، رحيم الخاقاني بعبوة صوتية دون وقوع خسائر بشرية الا ان الانفجار تسبب باضرار مادية طفيفة في واجهة المنزل والعجلة الحكومية المخصصة له.
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