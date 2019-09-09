رئيس مجلس ذي قار: الاعتداء على منزلنا استهدف رمزية المجلس ولم نُفاجأ به

وقال الخاقاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تعليقا على الاعتداء الذي تعرضنا له بمنزلنا بعبوة صوتية فجر اليوم الاثنين، لم يفاجأ بالاعتداء، لان تلك الضغوط اعتاد عليها جميع العاملين والراغبين بتغيير حقيقي للواقع السياسي والخدمي".واضاف، "اليوم ازددنا يقينا بان الخطوات الاصلاحية التي شرعنا بها منذ تولينا منصب رئيس مجلس المحافظة قد ازعجت البعض واغضبت المتربحين على حساب المال العام"، مؤكدا أن "الاعتداء لم يستهدفنا فحسب بل حاول ان يستهدف رمزية مجلس المحافظة وهيبته".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاثنين، باستهداف منزل رئيس مجلس المحافظة، رحيم الخاقاني بعبوة صوتية دون وقوع خسائر بشرية الا ان الانفجار تسبب باضرار مادية طفيفة في واجهة المنزل والعجلة الحكومية المخصصة له.