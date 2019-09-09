التعليم تطلق الاستمارة الالكترونية للتقديم على القبول المركزي للجامعات

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن إطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على القبول المركزي للقبول في الجامعات الحكومية العراقية للسنة الدراسية ٢٠١٩/٢٠٢٠ ودليل الطالب.
وقالت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالوزارة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على القبول المركزي للقبول في الجامعات الحكومية العراقية للسنة الدراسية ٢٠١٩/٢٠٢٠ ودليل الطالب"، مبينا انه "بامكان الطلبة خريجي الدور الأول والمكملين على حد سواء التقديم على الاستمارة الالكترونية للقبول المركزي من خلال الدخول على بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الموجودة على الموقع الرسمي للوزارة".
واضافت ان "البوابة تتضمن دليل الطالب الذي يمكن للطالب الاطلاع عليه وسحبه والذي يتيح للطالب إمكانية الاطلاع على شروط القبول، وعلى آلية ملىء الاستمارة الالكترونية، وعلى دليل الجامعات والكليات والأقسام كافة التابعة لها"، مبينة ان "الدليل يتضمن أيضا أنواع فروع الدراسة مقابل كل تخصص في الجامعات التي يمكن للطلبة التقديم عليها ويمكن الدخول والتسجيل من خلال البوابة الالكترونية www.dirasat-gate. .org".
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