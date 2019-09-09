مصدر: تأجيل فتح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا بسبب القصف الجوي

كشف مصدر أمني، الاثنين، عن تأجيل فتح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا بسبب القصف الجوي في منطقة ألبو كمال السورية.
ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله إن "القصف الجوي الذي وقع اليوم في منطقة البو كمال السورية قرب الحدود العراقية، قد يؤجل فتح معبر القائم البو كمال الذي كان من المقرر أن يفتتح اليوم أو غدا الثلاثاء".
وأضاف انه "لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن للافتتاح الجديد، وبقي الأمر حتى إشعار آخر".
ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البو كمال في الجانب السوري، والوليد من جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.
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