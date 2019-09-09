بالصورة: وقف 6 ساعات في الطائرة بسبب زوجته!

وقال جونسون إنه التقط الصورة أثناء وقوف الزوج وعلق عليها بالقول "هذا الرجل وقف طيلة ست ساعات (في الجو) حتى تتمكن زوجته من النوم.. هذا هو الحب".

وقد نشر الصورة على تويتر مدرب التنمية البشرية لي كورتني جونسون، حيث ظهر رجل يقف في ممر الطائرة في حين تظهر زوجته نائمة ومستلقية على المقاعد الثلاثة.

وقد شارك أكثر من 10 آلاف شخص في نقاش حول الصورة، وحازت على إعجاب 13 ألفا، وأعاد نشرها أزيد من ثلاثة آلاف.

وقد وصف البعض هذا السلوك بأنه نهاية الحب أو قمّته، وأبدوا استغرابهم من قدرة الرجل على الوقوف طيلة هذا الوقت رغم أنه يبدو متقدما في العمر. ولغرابة القصة شكك آخرون في مصداقية الصورة.

لكن الكثير من التعليقات هاجمت المرأة ووصفتها بالأنانية والاستغلالية، إذ كان بإمكانها إسناد رأسها على كتف زوجها والنوم دون أن ترهقه بالوقف أثناء رحلة جوية طيلة ست ساعات.

وكتب أحدهم "هذا ليس حبا. إنها أنانية مفرطة من جهة الزوجة.. الحب ليس بهذه الطريقة". وقال آخر "هذا استغلال.. وغاية التهور والاستهتار".