بالفيديو: تفشي السرطان بشكل ملحوظ في هذه المناطق وسط قلة الاهتمام!

ويتحدث المصابون عن عدم وجود اهتمام حقيقي، وعدم توفير اجهزة من شأنها الحد او ايقاف المرض موقتا من قبل الجهات الصحية المختصة، ليضطر اغلبهم لبيع ما يملك من مقتنيات حتى يستطيع السفر واخذ العلاج الذي لم يوفره بلده.وارتفعت حالات الاصابة في العراق بحسب آخر احصائية لمجلس السرطان العراقي بين العامين الف وتسعمئة وواحد وتسعين والفين وستة عشر، حيث سجلت في العام واحد وتسعين قرابة 5.7 وبمعدل 31% لكل مئة الف نسمة، لتتزايد لـ 25.5، وبمعدل 67% لكل مئة الف نسمة. وبذلك، تتربع بالاحصائية محافظتا بغداد والبصرة على هرم اعلى النسب بالاصابة بمرض السرطان.

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