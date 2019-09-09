نائب: ستة منافذ حدودية تسيطر عليها 'المليشيات' بعد نهاية الدوام الرسمي يوميا

استغرب عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، الاثنين، عدم اتخاذ الدولة اي اجراءات للسيطرة على ستة منافذ حدودية، مشيرا الى أن تلك المنافذ تكون تحت سيطرة ماوصفها بـ"المليشيات" بعد نهاية الدوام الرسمي للموظفين.
واضاف كوجر، ان "تلك المنافذ يتم من خلالها ادخال كل مايرغبون فيه وبدون وجود سيطرة نوعية او فحص او دفع اي جمارك"، لافتا الى ان "هذا الوضع يعني ان الدولة مسلوبة الارادة والبلد حدوده مفتوحة امام الاعداء والفساد والامراض".
ولفت الى، ان "الانفلات ووضع السلاح بيد الاحزاب والمليشيات خارج سيطرة الدولة هو السبب الاساس في عدم فرض هيمنة الدولة على تلك المنافذ وغيرها من المرافق المهمة"، متسائلا "لماذا حتى اللحظة لم نجد الدولة تعطي لنفسها الصلاحية والقوى والجرأة للسيطرة على تلك المنافذ ومعالجة تلك الثغرات القاتلة ؟".
واكد كوجر، ان "رئيس اللجنة المالية وجه كتابا الى رئيس الوزراء ووزارة المالية في استراتيجية الموازنة بغية تخفيض العجز بالموازنة الذي كان بمسودته الاولى وصل الى 72 تريليون دينار وقد تحدثنا بهذا الموضوع بكل جرأة وصراحة مع الجهات المختصة وطرحنا المشاكل والحلول لتقليل العجز ومن بينها السيطرة على المنافذ الحدودية ومطار النجف الذي حتى اللحظة وارداته لا تعود الى خزينة الدولة رغم انه يقع بمحافظة هي بقلب العراق وضمن سيطرة الحكومة الاتحادية".
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