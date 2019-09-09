نائب: ستة منافذ حدودية تسيطر عليها 'المليشيات' بعد نهاية الدوام الرسمي يوميا

وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، ان "مفتش عام المنافذ الحدودية وخلال استضافته باللجنة، اشار الى وجود ستة منافذ حدودية تكون خارج سيطرة الدولة بعد نهاية الدوام الرسمي هو امر مستغرب ولم نجد له تفسيرا"، مبينا ان "عدم ايجاد الدولة حلا لقضية تلك المنافذ التي تغدو تحت سيطرة المليشيات بعد نهاية الدوام الرسمي للموظفين هي علامة استفهام كبيرة بحاجة الى جواب".

واضاف كوجر، ان "تلك المنافذ يتم من خلالها ادخال كل مايرغبون فيه وبدون وجود سيطرة نوعية او فحص او دفع اي جمارك"، لافتا الى ان "هذا الوضع يعني ان الدولة مسلوبة الارادة والبلد حدوده مفتوحة امام الاعداء والفساد والامراض".

ولفت الى، ان "الانفلات ووضع السلاح بيد الاحزاب والمليشيات خارج سيطرة الدولة هو السبب الاساس في عدم فرض هيمنة الدولة على تلك المنافذ وغيرها من المرافق المهمة"، متسائلا "لماذا حتى اللحظة لم نجد الدولة تعطي لنفسها الصلاحية والقوى والجرأة للسيطرة على تلك المنافذ ومعالجة تلك الثغرات القاتلة ؟".



واكد كوجر، ان "رئيس اللجنة المالية وجه كتابا الى رئيس الوزراء ووزارة المالية في استراتيجية الموازنة بغية تخفيض العجز بالموازنة الذي كان بمسودته الاولى وصل الى 72 تريليون دينار وقد تحدثنا بهذا الموضوع بكل جرأة وصراحة مع الجهات المختصة وطرحنا المشاكل والحلول لتقليل العجز ومن بينها السيطرة على المنافذ الحدودية ومطار النجف الذي حتى اللحظة وارداته لا تعود الى خزينة الدولة رغم انه يقع بمحافظة هي بقلب العراق وضمن سيطرة الحكومة الاتحادية".