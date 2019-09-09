نائب يعلق على مقتل سجينين بديالى ويهاجم 'بعض' عناصر الأجهزة الأمنية

رأى النائب عن ديالى رعد الدهلكي، الاثنين، أن مقتل سجينين بهجوم على دورية أمنية بالمحافظة "أمر يثير العديد من علامات الاستفهام"، داعياً إلى فتح تحقيق بالحادثة، فيما هاجم "بعض" عناصر الأجهزة الأمنية بالمحافظة ووصفهم بأنهم "تحولوا إلى أدوات بيد الجماعات المليشياوية المنفلتة".
وأضاف، أن "استهداف دورية تنقل سجناء من المحكمة إلى سجن المقدادية وقتل سجينين من المخفورين مع الدورية هو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام، وأولى تلك العلامات هو أين الأجهزة الأمنية حين تحصل هكذا حوادث بوضح النهار وتستهدف دوريات أمنية من قبل ميليشيات منفلتة دون أي رد حقيقي".
وأشار إلى أن "الأمر الآخر وهو أن طبيعة العملية وعدم سقوط أي ضحايا آخرين باستثناء السجينين المستهدفين يعطينا انطباعاً بوجود اتفاق مسبق وإن صح هذا الأمر فهذا معناه أن المؤسسة الأمنية مخترقة من قبل المليشيات بشكل علني، وهناك بيع وشراء لأرواح المواطنين في مزادات تلك الجماعات المنفلتة".
وتابع، أنه "بحال كانت الأجهزة الأمنية بالمحافظة غير قادرة على حماية السجناء الذين ترافقهم فكيف ستحمي المواطنين في منازلهم، ما يجعلنا أمام واقع يستوجب إرسال قوات داعمة من بغداد وسحب يد القوات الأمنية من المناطق في المحافظة والعمل على إعادة التقييم لهم واستبعاد ومعاقبة الفاشلين والفاسدين منهم، بعد أن ثبت لنا وللحكومة المحلية والاتحادية وبشكل قاطع عجزهم الكامل عن حماية أبناء المحافظة بل تحول بعض عناصرها إلى أدوات بيد الجماعات المليشياوية المنفلتة".
وكان مصدر أمني أفاد، أمس الأحد، بمقتل سجينين جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على دورية أمنية تقل سجناء قرب ناحية أبي صيدا شمال شرقي ديالى، مبيناً أن السجين الأول الذي قتل محكوم بالإعدام، والثاني محكوم بالمؤبد.
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