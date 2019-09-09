نائب يعلق على مقتل سجينين بديالى ويهاجم 'بعض' عناصر الأجهزة الأمنية

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "ندعو الحكومتين الاتحادية والمحلية في المحافظة إلى فتح تحقيق في الخروق الأمنية المستمرة والتسلط الذي تقوم به جماعات مسلحة منفلتة داخل المحافظة، وآخرها اغتيال سجينين خلال عودتهم مع دورية أمنية من المحكمة إلى سجن المقدادية".وأضاف، أن "استهداف دورية تنقل سجناء من المحكمة إلى سجن المقدادية وقتل سجينين من المخفورين مع الدورية هو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام، وأولى تلك العلامات هو أين الأجهزة الأمنية حين تحصل هكذا حوادث بوضح النهار وتستهدف دوريات أمنية من قبل ميليشيات منفلتة دون أي رد حقيقي".

وأشار إلى أن "الأمر الآخر وهو أن طبيعة العملية وعدم سقوط أي ضحايا آخرين باستثناء السجينين المستهدفين يعطينا انطباعاً بوجود اتفاق مسبق وإن صح هذا الأمر فهذا معناه أن المؤسسة الأمنية مخترقة من قبل المليشيات بشكل علني، وهناك بيع وشراء لأرواح المواطنين في مزادات تلك الجماعات المنفلتة".



وتابع، أنه "بحال كانت الأجهزة الأمنية بالمحافظة غير قادرة على حماية السجناء الذين ترافقهم فكيف ستحمي المواطنين في منازلهم، ما يجعلنا أمام واقع يستوجب إرسال قوات داعمة من بغداد وسحب يد القوات الأمنية من المناطق في المحافظة والعمل على إعادة التقييم لهم واستبعاد ومعاقبة الفاشلين والفاسدين منهم، بعد أن ثبت لنا وللحكومة المحلية والاتحادية وبشكل قاطع عجزهم الكامل عن حماية أبناء المحافظة بل تحول بعض عناصرها إلى أدوات بيد الجماعات المليشياوية المنفلتة".

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الأحد، بمقتل سجينين جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على دورية أمنية تقل سجناء قرب ناحية أبي صيدا شمال شرقي ديالى، مبيناً أن السجين الأول الذي قتل محكوم بالإعدام، والثاني محكوم بالمؤبد.