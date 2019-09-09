المالية تصدر توضيحا بشأن تصريح الجبوري حول ايجار منزل الوزير

اصدرت وزارة المالية، الاثنين، توضيحا بشأن تصريح النائب هيثم الجبوري حول ايجار منزل الوزير ومدير مكتبه، فيما دعت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة والحذر وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحا عن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري يتحدث فيه عن مبالغ إيجار منزل وزير المالية وبعض الموظفين في مكتبه وذكر المبالغ بالأرقام"، مبينا ان "تصريح النائب قديم ومنذ مدة طويلة وانه كان يتحدث عن وزير آخر".

واضافت ان "نائب رئيس الوزراء وزير المالية يسكن في احد البيوت التابعة للحكومة العراقية ولا يوجد اي منزل لمدير مكتبه وسكرتيره ومدير أمنه"، مشيرة الى ان "هذا المعلومات عارية عن الصحة وغير دقيقة".

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وطالبت الوزارة "وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة والحذر وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية".

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت في وقت سابق مقطع فيديو للنائب هيثم الجبوري يتحدث فيه عن مبلغ ايجار لمنزل وزير المالية ومدير مكتبه.