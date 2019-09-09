نائب: الحكومة فشلت بثلاثة ملفات كانت شرطا لمشاركتنا معها

اعتبر نائب عن محافظة الانبار، الاثنين، أن الحكومة فشلت في تحقيق ثلاثة ملفات كانت شرطا للمشاركة معها، مرجحا ذهاب البرلمان الى طرح الثقة واستبدالها "بحال لم تساعد الحكومة نفسها".
واضاف المحمدي، ان "ضعف المتابعة من الحكومة في تطبيق القرارات ادت الى شبه تعطيل في تنفيذ ملف الاعمار بالمناطق التي خربها داعش الارهابي والتي لم تتجاوز 3-6% وهي لاتتناسب وحجم الاضرار التي واجهتها المحافظة"، لافتا الى ان "وضع الحكومة الحالي محرج جدا في حال عدم تفعليها للملفات التي كانت سببا في دخولنا بالحكومة".
واكد المحمدي، ان "الفصل التشريعي المقبل سيكون ساخنا، ومهما ومركزا لاستجواب الحكومة وبحال ان الحكومة لم تساعد نفسها وتحصن وضعها بتنفيذ برنامجها الحكومي بغية نيل رضا الشارع وممثليهم فنعتقد اننا سنذهب الى طرح الثقة واستبدال الحكومة".
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