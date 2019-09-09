نائب: الحكومة فشلت بثلاثة ملفات كانت شرطا لمشاركتنا معها

وقال يحيى المحمدي في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاركتنا بالحكومة الحالية كان بناء على وعود قدمتها الحكومة بتنفيذ ثلاث ملفات تم تقديمها لها كشرط للمشاركة فيها"، مبينا ان "الملف الاول هو اعادة الاعمار والتعويضات والملف الثاني اعادة النازحين والثالث كشف مصير المغيبين والمفقودين".



واضاف المحمدي، ان "ضعف المتابعة من الحكومة في تطبيق القرارات ادت الى شبه تعطيل في تنفيذ ملف الاعمار بالمناطق التي خربها داعش الارهابي والتي لم تتجاوز 3-6% وهي لاتتناسب وحجم الاضرار التي واجهتها المحافظة"، لافتا الى ان "وضع الحكومة الحالي محرج جدا في حال عدم تفعليها للملفات التي كانت سببا في دخولنا بالحكومة".

واشار الى ان "الحكومة فشلت فشلا واضحا في تحقيق اي انجاز على كافة المستويات، فالمدن ما زالت مدمرة والنازحين ما زالو في المخيمات والمفقودين لم يتم الكشف عن مصيرهم حتى اللحظة"، مشددا على ان "ممثلي المحافظات المدمرة اعطوا فرصة سابقا للحكومة لتحقيق برنامجها الحكومي الذي عرضته امام البرلمان، واليوم ممثلي تلك المحافظات لا عذر لهم بعد هذه الفترة في محاسبة الحكومة".

واكد المحمدي، ان "الفصل التشريعي المقبل سيكون ساخنا، ومهما ومركزا لاستجواب الحكومة وبحال ان الحكومة لم تساعد نفسها وتحصن وضعها بتنفيذ برنامجها الحكومي بغية نيل رضا الشارع وممثليهم فنعتقد اننا سنذهب الى طرح الثقة واستبدال الحكومة".