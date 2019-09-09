مصرع عراقي اثر سقوطه تحت قطار في ايطاليا

ذكرت وسائل اعلامية كردية، الاثنين، ان عراقيا كرديا لقي مصرعه اثر سقوطه تحت قطار في ايطاليا.
ونقلت تلك الوسائل عن بيان لمؤسسة القمة لشؤون اللاجئين في العراق قوله ان "شابا يُدعى مسرور بختيار حمه صالح يبلغ من العمر 18 عاما تولد اربيل ومن سكنة قضاء سيد صادق في السليمانية سقط يوم السابع من ايلول الحالي، تحت سكة القطار في قرية كروتون بايطاليا، ما ادى الى مصرعه على الفور".
وعن كيفية نقل جثمان اللاجئ من ايطاليا الى اقليم كردستان اعلن المتحدث باسم المؤسسة آري جلال ان "نائب رئيس وزراء اقليم كردستان قوباد طالباني قد تكفل بنقل الجثمان".
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