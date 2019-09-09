طلبت الطلاق... والسبب انشغال زوجها بالدراسة!

تصدرت امرأة هندية عناوين الصحف في بلدها في الوقت الأخير، بعد اصرارها على الطلاق من زوجها لأنه مشغول للغاية في امتحان لجنة الخدمة الاتحادية العامة بالهند “UPSC” وهو ما جعله لا يقضي الكثير من الوقت معها.
ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" فان المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها قالت ايضا أن زوجها منشغل دائمًا بالدراسة لدرجة أنه لا يأخذها للتسوق أو لمشاهدة فيلم ولا يقوم بزيارة أقربائه، موضحة أنها لم تعد تتحمل بعد ذلك وهو ما جعلها تقرر الحصول على الطلاق.
واعترف الزوج بأنه يركز كل وقته على امتحان الـ UPSC، مدعيًا أنه يحلم منذ الطفولة باجتيازه، كما أقر أن حالته الزوجية أصبحت غير مستقرة بسبب هوسه بالدراسة في امتحان الخدمة المدنية.
وبعد الاستماع لكلا الجانبين طلب منهما المستشار قضاء بعض الوقت، وإعادة النظر في قرارهما ومعرفة عما إذا كان يمكنهما حل الأمور بشكل آخر بدلا من الطلاق .
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