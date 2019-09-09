- 1/2
- 2/2
اعلنت مفتشية الداخلية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش على مطلوبين للقضاء في صالات الروليت ببغداد.
وجاءت العملية على خلفية صدور قرارات قضائية بالقبض على أصحاب ومالكي صالات الروليت التي تمت مداهمتها قبل أسابيع من قبل مفرزة العمليات الخاصة التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية.
وبحسب البيان فقد اثبتت التحقيقات الأولية التي أجراها القضاء و مكتب المفتش العام مع الأشخاص الـ 189 الذين تم القاء القبض عليهم في صالات الروليت ببغداد عن تورط مالكيها بعمليات غسل أموال وتهريبها خارج البلاد بالتواطؤ مع ضباط كبار بأخذ رشاوى مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم المخالفة للقانون والتستر عليهم. وقد تمكنت المفرزة الخاصة من مصادرة آلات روليت وقمار، ولا زال البحث والتحري جار عن جميع المتورطين في القضية بغية القاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مفتشية الداخلية تنفذ عمليات دهم وتفتيش في صالات الروليت ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.