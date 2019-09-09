مفتشية الداخلية تنفذ عمليات دهم وتفتيش في صالات الروليت ببغداد

اعلنت مفتشية الداخلية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش على مطلوبين للقضاء في صالات الروليت ببغداد.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مفرزة العمليات الخاصة التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية نفذت عمليات دهم وتفتيش في صالات الروليت والقمار في ثلاث فنادق كبيرة ببغداد تنفيذاً لقرارات قضائية بالقبض على مالكيها لتورطهم بعمليات غسل أموال وتهريبها الى خارج البلاد.



وجاءت العملية على خلفية صدور قرارات قضائية بالقبض على أصحاب ومالكي صالات الروليت التي تمت مداهمتها قبل أسابيع من قبل مفرزة العمليات الخاصة التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية.

وبحسب البيان فقد اثبتت التحقيقات الأولية التي أجراها القضاء و مكتب المفتش العام مع الأشخاص الـ 189 الذين تم القاء القبض عليهم في صالات الروليت ببغداد عن تورط مالكيها بعمليات غسل أموال وتهريبها خارج البلاد بالتواطؤ مع ضباط كبار بأخذ رشاوى مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم المخالفة للقانون والتستر عليهم. وقد تمكنت المفرزة الخاصة من مصادرة آلات روليت وقمار، ولا زال البحث والتحري جار عن جميع المتورطين في القضية بغية القاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء.