حريق في ارض السدرة ببغداد 'صور'

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن اندلاع حريق في ارض السدرة ببغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني بقيادة المدير اللواء كاظم سلمان بوهان، تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق نشب داخل مخازن في بناية مشيدة من خمس طوابق متخذة كـ مخازن للألمنيوم لشركة ارض السدرة ببغداد".

واضافت ان "فرق الدفاع المدني انقذت اربعة عمال حاصرتهم النيران في اعلى البناية"، مشيرة الى انه "تم اجراء الاسعافات الاولية لهم بعد تعرضهم لحالات اختناق بسبب كثافة الدخان".

وتابعت ان "المعلومة الأولية تشير الى ان سبب اندلاع الحريق هو تماس كهربائي".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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