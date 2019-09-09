بالفيديو: القوات الامنية تستنفر جهودها لتأمين الزوار الوافدين الى كربلاء

وتستنفر القوات الامنية في محافظة كربلاء كل قطعاتها ومنتسبيها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، وهناك قوات ضيفية دخلت ضمن الخطة لتأمين ونجاح زيارة العاشر من محرم.

رغم اقتراب ذروة زيارة العاشر من محرم، الا أن الطرق المؤدية إلى مركز المدينة لا تزال مفتوحة، واعتماد القوات الأمنية على الجهد الاستخباري.



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