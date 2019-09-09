أشاد مواطنون بخطة زيارة العاشر من محرم في هذه السنة حيث اعتبروها مختلفة عن السنوات الماضية، بسبب سهولة الوصول إلى مركز المدينة وتقليل القطوعات والحواجز الأمنية والاعتماد على الجهد الاستخباري.
وتستنفر القوات الامنية في محافظة كربلاء كل قطعاتها ومنتسبيها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، وهناك قوات ضيفية دخلت ضمن الخطة لتأمين ونجاح زيارة العاشر من محرم.
رغم اقتراب ذروة زيارة العاشر من محرم، الا أن الطرق المؤدية إلى مركز المدينة لا تزال مفتوحة، واعتماد القوات الأمنية على الجهد الاستخباري.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
رغم اقتراب ذروة زيارة العاشر من محرم، الا أن الطرق المؤدية إلى مركز المدينة لا تزال مفتوحة، واعتماد القوات الأمنية على الجهد الاستخباري.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: القوات الامنية تستنفر جهودها لتأمين الزوار الوافدين الى كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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