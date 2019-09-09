قررت مدينة زامورا الإسبانية فرض ضريبة على أصحاب الكلاب، بدءا من العام المقبل بعد أن سئمت تمويل تكاليف جمع فضلات الكلاب من شوارع المدينة التي تجاوز عدد الكلاب فيها عدد الأطفال.
وأضاف "هذه الضريبة أثارت رد فعل قويا من المواطنين ، البعض لا يوافق عليها مطلقا في حين أقلم آخرون أنفسهم مع هذا الوضع وقبلها البعض ولكن ردود الفعل ليست سلبية بالكامل".
ومن المتوقع أن يجمع مجلس المدينة ما بين ما بين 55 ألف دولار و99 دولارا سنويا من هذه الضريبة التي ستستخدم في إنشاء مناطق أكثر لتمشية الكلاب وتمويل عمليات التخلص من نفايات الكلاب وتوزيع أكياس لهذا الغرض.
وهناك بضع مدن في مختلف أنحاء العالم تفرض ضريبة مماثلة؛ وأعلاها في لاهاي الهولندية حيث تفرض ضريبة قدرها 120 يورو على الكلب الواحد وتزداد مع كل كلب إضافي في المنزل الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة أوروبية تفرض ضريبة سنوية على تربية الكلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.