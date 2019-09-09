مقتل المنسق بين ولايات الجزيرة بكركوك مع مجموعته بضربة جوية في مكحول

اعلن الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الاثنين، عن مقتل المنسق بين ولايات الجزيرة في كركوك مع مجموعته بضربة جوية في مكحول.
وقال ابو رغيف في تغريدة له تابعته الخليج 365، نسخة منه ان "خلية الصقور في كركوك تمكنت من تحديد مضافة الارهابي خطاب خلف محمد صالح الجواري المنسق بين ولايات الجزيرة بالمحافظة في جبال مكحول".
واضاف انه "خلال التنسيق مع التحالف الدولي استهدفت المضافة بضربة جوية ادت الى مقتل الارهابي اعلاه وافراد مجموعته وهم كل من مصعب مسؤول التفخيخ وسيف وعثمان واسامة".
وكشف الخبير الامني فاضل ابو رغيف، امس الاحد، ان خلية الصقور فككت اكبر شبكة ارهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات بصلاح الدين، مبينا انها تضم 75 ارهابيا.
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