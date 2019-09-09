هذه الأطعمة مفيدة للصحة رغم الاعتقاد الشائع عن أضرارها!

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يعتقد بعض خبراء التغذية أن جميع الأطعمة المفضلة لديك هي في الغالب سيئة بالنسبة لصحتك، فالإكثار أو الاكتفاء من أطعمة محددة هو منهج مخالف لأبسط الأفكار الصحية. هناك جانبان لكل شيء، وعليك تحري الحقيقة قبل اتخاذ موقف من طعام معين.
الشوكولاتة
زبدة الفول السوداني
غالبًا ما يتم تجنب زبدة الفول السوداني بسبب محتواها المرتفع من الدهون، إلا أن الدراسات أظهرت أن تناول القليل منها يمكن أن يقلل فعليًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وانخفاض الكوليسترول السيئ. كما أن زبدة الفول السوداني غنية بالبروتين والألياف وعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين إي والبوتاسيوم والمنجنيز، وللحصول على الخيار الأكثر صحة يمكنك الذهاب إلى مجموعة متنوعة بدون إضافات.
الزبدة
القهوة
البيتزا
تتمتع البيتزا بسمعة باقي الوجبات والأطعمة السريعة، التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والكربوهيدرات وجميع الأشياء التي يجب أن نحاول تجنبها، ومع ذلك وعلى رغم من صحة ذلك مع عديد من الوجبات السريعة والبيتزا المجمدة، إلا أنه من الممكن جعل البيتزا تناسبك ولا تؤثر بالسلب في حالتك الصحية، بحيث تحتوي على قاعدة قمح كامل مع هريس الطماطم وقليل من الجبن وكثير من الخضراوات، لتناول وجبة لذيذة غنية بالألياف والمواد الغذائية والبروتين.
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