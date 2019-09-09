الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة فيصل بن فهد

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.
والأمير فيصل هو نجل الأمير فهد بن مشاري الأمير السابق لمنطقة القصيم، والذي اصطحبه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود في توحيد المملكة خاصّة الحجاز.
وهو من مواليد الرياض عام 1946، تلقى تعليمه الإبتدائي والمتوسط والثانوي بمدارس الرياض الحديثة، وأنهى تعليمه الجامعي في العام 1970.
تولى منصب نائب الرئيس العام لرعاية الشبّان، كما تقلّد أيضًا عدة مناصب أبرزها:
- رئيس الإتحاد العربي السعودي لرياضة كرة القدم.
- رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
- رئيس الإتحاد السعودي لرياضة المعوقين.
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