الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة فيصل بن فهد

وأفاد الديوان الملكي بأنّه "سيصلّى عليه (اليوم الإثنين)، بعد صلاة العصر في جامع "الإمام تركي بن عبدالله" في مدينة الرياض".

والأمير فيصل هو نجل الأمير فهد بن مشاري الأمير السابق لمنطقة القصيم، والذي اصطحبه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود في توحيد المملكة خاصّة الحجاز.



وهو من مواليد الرياض عام 1946، تلقى تعليمه الإبتدائي والمتوسط والثانوي بمدارس الرياض الحديثة، وأنهى تعليمه الجامعي في العام 1970.

تولى منصب نائب الرئيس العام لرعاية الشبّان، كما تقلّد أيضًا عدة مناصب أبرزها:

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- رئيس الإتحاد العربي السعودي لرياضة كرة القدم.

- رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

- رئيس الإتحاد السعودي لرياضة المعوقين.