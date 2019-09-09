القائم بالأعمال السوري بمصر يعلق على دعوة العراق لإعادة عضوية سوريا بالجامعة العربية

اعلن القائم بالأعمال السوري بمصر باسم درويش، ان دمشق تثمن كل موقف واع وداعم لسوريا، مؤكدا أن بلاده تطمح إلى أن تستعيد دورها العربي المعهود.
وقال درويش "في الحقيقة، كانت هناك العديد من المطالبات في هذا الاتجاه ونحن نرى أن موقع سوريا ودورها المحوري في إطار العمل العربي المشترك كان يشكل محور أساس".
وتابع "لذلك نرى اليوم أن العودة إلى الصواب متوقفة على من ارتكب الأخطاء بحق سوريا وشعبها"، لافتا الى "اننا ننتظر ما ستؤول إليه الأمور".
وأفاد القائم بالأعمال السوري بمصر بأن دمشق "ليس لديها أي هلع أو انسياق وراء أي شيء سوى متابعة الجيش ومساندته في محاربته للإرهاب واسترداد أراضي الوطن إلى حضن الدولة السورية".
واوضح درويش أن "انتصارات الجيش على الأرض هي التي يعمل عليها الشعب الذي قدم تضحيات للحفاظ على الكرامة والسيادة".
وكان سفير العراق لدى الجامعة العربية أحمد نايف الدليمي، قد دعا لإعادة عضوية سوريا بالجامعة.
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