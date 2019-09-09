إعصار عنيف يضرب طوكيو ويتسبب باضطرابات في المدينة 'صور'

ضرب إعصار عنيف ليلة الاثنين منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكميات غير مسبوقة، الأمر الذي دفع السلطات إلى الدعوة لإخلاء بعض المناطق. ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان إلى "توخي الحذر من العواصف والأمواج القوية والانهيارات الأرضية والفيضانات والأنهار التي غمرتها الفيضانات". ووفقا لوكالة كيودو للأنباء، أصيب أكثر من ثلاثين شخصا بجروح جراء العاصفة "فاكساي"، بينهم امرأة إصابتها خطيرة. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية. كما أعلنت شركة السكك الحديدية إلغاء حوالي 100 رحلة قطار فائق السرعة تربط طوكيو بمدن وسط البلاد وغربها، في وقت توقفت فيه حركة العبارات في خليج طوكيو. Advertisements وقررت أحياء في العاصمة إبقاء المدارس مغلقة الاثنين بسبب المخاطر المرتبطة بالرياح، التي يتوقع أن تظل قوية حتى بعد مرور الإعصار. والإعصار "فاكساي" الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة، دخل البر الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبر خليج طوكيو. وعادة ما تشهد اليابان أعاصير وعواصف استوائية في أواخر الصيف وخلال الخريف.



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