النزاهة تضبط نقـصاً في كمـيات المـواد المستخـدمة بإكساء شوارع الموصل

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط الأوليات الخاصة بالفحوص المختبرية غير المطابقة للمواصفات للمواد المستخدمة في عملية تبليط وإكساء الشوارع المنفذة من قبل مديرية بلدية الموصل.
وأكدت أن فريق العمل رصد وجود نقصٍ في كميات المواد المجهزة والمستخدمة بعد تمكنه من ضبط الأوليات الخاصة بالجداول والمستندات للكميات المجهزة من تلك المواد، مبينة أن العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرة ضبط قضائية تمَّت بالتنسيق والتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة البلديات والأشغال العامة- فرع نينوى.
وأضافت إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى التي قرَّرت أن يجري التحقيق وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، ومفاتحة مكتب المفتش العام لوزارة البلديات والأشغال العامة؛ لتزويدنا بالتحقيق الإداري، فضلاً عن تدوين أقوال الممثلين القانونيِّين لمديرية بلدية الموصل ومحافظة نينوى.
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