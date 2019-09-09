أوبزيرفر: أرقام بيع السلاح البريطاني تفوق المساعدات لليمن

أفادت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية، اليوم الاثنين، بأن "أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن"، في إشارة لصفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن.
ونقلت الصحيفة عن تقرير منظمة "أوكسفام" القول، إن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، ما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.
وفي الوقت نفسه، حققت من مبيعات الأسلحة للتحالف العربي، خلال الفترة نفسها، 6.2 مليار جنيه إسترليني.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من قرار إيقاف مبيعات السلاح لدول على رأسها السعودية في يونيو الماضي، إلا أن وزير التجارة الدولية آنذاك، ليام فوكس، تعهد باستئناف الحكم.
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