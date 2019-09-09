العدل توضح حقيقة اندلاع حريق داخل قاعات النزلاء في سجن التاجي

اوضحت وزارة العدل، الاثنين، حقيقة اندلاع حريق داخل قاعات النزلاء في سجن التاجي، فيما اشارت الى ان زيارات النزلاء ومواجهتم من قبل ذويهم مستمرة في موعدها ولا يوجد أي تأجيل لها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "الانباء عن اندلاع حريق داخل قاعات النزلاء في سجن التاجي، عارية عن الصحة".

ودعت الوزارة "وسائل الاعلام الى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الخبر وأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي"، مشيرة الى ان "الحريق حصل في قاعة خارجية قيد الانشاء والاعمار بسبب تماس كهربائي".

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وتابعت ان "هذه القاعة ليس فيها اي نزيل اطلاقا وليست هنالك اية خسائر بشرية بالنزلاء أو المنتسبين على حد سواء"، موضحا انه "تمت السيطرة على الحريق ،وعادت الامور الى طبيعتها".

واكدت ان "زيارات النزلاء ومواجهتم من قبل ذويهم ليوم غد مستمرة في موعدها ولا يوجد أي تأجيل لها".

وافاد مصدر امني، امس الاحد، باندلاع حريق داخل سجن التاجي شمالي بغداد.