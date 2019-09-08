مصرع مدير استخبارات الصالحية بحادث سير جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأن مدير استخبارات الصالحية لقي مصرعه بحادث سير جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مدير استخبارات الصالحية وهو ضابط برتبة مقدم لقي مصرعه في حادث سير على الطريق السريع ضمن بسماية جنوبي بغداد".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".
يذكر أن بغداد وعدد من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.
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