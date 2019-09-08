اعتبر الخبير الامني والاستراتيجي وفيق السامرائي، الأحد، ما قامت به "إسرائيل" من قصف لمخازن الحشد الشعبي بأنه جاء لإحداث تفرقة بين أطراف القوات المسلحة العراقية.
وأضاف أن "اسرائيل ربما قصفت مخازن الحشد بطائرات ستيل التي ترفض امريكا تزويد اصدقائها بهذا النوع من الطائرات".
وأكد السامرائي، أن "الغرض من قصف إسرائيل لمخازن الحشد، هو اثارة المشاكل بين أطراف القوات المسلحة وبين الحشد والحكومة واثارة مشاعر معادية لدى الشعب ضد الحشد، على اعتبار ان التفجيرات تؤذي السكان المحليين".
وتساءل الخبير الاستراتيجي، "هل ايران التي تعادل مساحتها ثلاثة اضعاف مساحة العراق بحاجة الى مخازن عراقية مكشوفة لإخفاء أسلحتها".
ولفت إلى أنه "خلال الحرب مع داعش، أول خمس طائرات للقوة الجوية من نوع طائرات سيخوي 25، جلبها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس لغرض منع الدواعش من الاقتراب من سامراء وبغداد".
كانت هذه تفاصيل خبر السامرائي: إسرائيل أرادت إحداث تفرقة بين أطراف القوات المسلحة بعد قصفها مخازن الحشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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