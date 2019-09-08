السامرائي: إسرائيل أرادت إحداث تفرقة بين أطراف القوات المسلحة بعد قصفها مخازن الحشد

وقال السامرائي في حديثه خلال برنامج المناورة الذي تبثه السومرية، إن "كل الدلائل تشير الى ان اسرائيل هي من قامت بقصف مخازن الحشد الشعبي داخل العراق"، مؤكداً أن "كل من يقول ان تماساً كهربائياً هو السبب بتفجيرات مخازن الحشد، غير مقنع".وأضاف أن "اسرائيل ربما قصفت مخازن الحشد بطائرات ستيل التي ترفض امريكا تزويد اصدقائها بهذا النوع من الطائرات".

وأكد السامرائي، أن "الغرض من قصف إسرائيل لمخازن الحشد، هو اثارة المشاكل بين أطراف القوات المسلحة وبين الحشد والحكومة واثارة مشاعر معادية لدى الشعب ضد الحشد، على اعتبار ان التفجيرات تؤذي السكان المحليين".

وتساءل الخبير الاستراتيجي، "هل ايران التي تعادل مساحتها ثلاثة اضعاف مساحة العراق بحاجة الى مخازن عراقية مكشوفة لإخفاء أسلحتها".



ولفت إلى أنه "خلال الحرب مع داعش، أول خمس طائرات للقوة الجوية من نوع طائرات سيخوي 25، جلبها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس لغرض منع الدواعش من الاقتراب من سامراء وبغداد".