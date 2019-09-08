الشابندر لسائرون: اذا رفعتم الدعم عن عبد المهدي هل ستبقون في مواقعكم العميقة

دعا السياسي المستقل عزت الشابندر، الأحد، تحالف سائرون إلى الذهاب للمعارضة، وفيما خاطب التحالف بالقول "اذا رفعتم الدعم عن عبد المهدي هل ستبقون في مواقعكم العميقة؟"، أكد أن أمريكا ستطلق يد إسرائيل في أرض العراق لتنفيذ عمليات استخبارية.
وأضاف أن "هناك ازدواجية في السلوك لدى تحالف سائرون"، مخاطباً تحالف سائرون بالقول "اذا رفع سائرون الدعم عن عبد المهدي هل ستبقون في مواقعكم العميقة داخل الحكومة؟".
وأوضح الشابندر، أن "تحالف سائرون عليه أن يذهب إلى المعارضة"، مبيناً أن "تحالفي الاصلاح والبناء لم ينتهيا ولا يزالان مستمرين".
وتابع، أن "عبد المهدي سيبقى لأن بقاءه مدعوم من قوى حتى غير برلمانية تؤثر في بعض القرارات الحكومية".
وبيّن ، أن "أمريكا هي من أطلقت يد اسرائيل في سماء العراق، وستطلق يدها في أرضه لتنفيذ عمليات استخبارية".
وتابع، أن "الأميركان كانوا ينتظرون حل الحشد الشعبي أو تذويبه، كون الحشد قوة عقائدية ويضع إسرائيل في حساباته"، مبيناً أن "أمريكا هي صناعة اسرائيلية، والصهيونية العالمية هي من تتحكم بالرئاسة الامريكية".
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