الشابندر لسائرون: اذا رفعتم الدعم عن عبد المهدي هل ستبقون في مواقعكم العميقة

وقال الشابندر في حديثه خلال برنامج المناورة الذي تبثه السومرية، إن "كل الضغط الموجود حالياً لا يمثل تهديداً لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته".

وأضاف أن "هناك ازدواجية في السلوك لدى تحالف سائرون"، مخاطباً تحالف سائرون بالقول "اذا رفع سائرون الدعم عن عبد المهدي هل ستبقون في مواقعكم العميقة داخل الحكومة؟".



وأوضح الشابندر، أن "تحالف سائرون عليه أن يذهب إلى المعارضة"، مبيناً أن "تحالفي الاصلاح والبناء لم ينتهيا ولا يزالان مستمرين".

وتابع، أن "عبد المهدي سيبقى لأن بقاءه مدعوم من قوى حتى غير برلمانية تؤثر في بعض القرارات الحكومية".