العثور على جثة مسؤول سابق في 'حزب الله' داخل شقته في لبنان

اعلنت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان، الاحد، عن العثور على جثة مسؤول سابق في "حزب الله" داخل شقته.

وقالت الوكالة في خبر تابعته الخليج 365، إنه "تم العثور على المسؤول السابق في حزب الله علي. ح جثة هامدة داخل شقته في منطقة برج البراجنة".

وأضافت أنه "على الفور حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث، في انتظار وصول الطبيب الشرعي الذي سيحدد اسباب الوفاة".