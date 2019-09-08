العراق يشارك بأعمال مؤتمر دولي في بودابست بوفد يرأسه وزير الاتصالات

اعلنت وزارة الاتصالات، الاحد، عن مشاركة وفد برئاسة وزيرها نعيم ثجيل الربيعي بأعمال المؤتمر العلمي للاتصالات المنعقد في العاصمة الهنغارية بودابست. وقال المكتب الاعلإمي لوزير الاتصالات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من بين إحدى وعشرين دولة العراق يشارك بأعمال المؤتمر العلمي للاتصالات لعام ٢٠١٩ المنعقد في العاصمة الهنغارية بودابست".



وأضاف البيان أن "الوفد العراقي المشارك ترأسه وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي"، مشيرا الى أن "أعمال المؤتمر تأتي برعاية رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات".

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