الاعلام الامني: انفجار عبوتين ناسفتين في كركوك

وقالت الخلية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا، اليوم، في منطقة واحد حزيران والأخرى على طريق بغداد قرب جامع النور في محافظة كركوك"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار الى ان محافظة كركوك تتمتع باستقرار امني نسبي الا انها تشهد بين الحين والاخر خروقات امنية تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية.

