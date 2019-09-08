مدير الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق سجن التاجي

أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، الأحد، السيطرة على حريق اندلع في سجن التاجي. وقال بوهان في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع بمساحة من الاعشاب والقصب داخل سجن التاجي". وأضاف أن "الحريق بعيد عن أماكن تواجد المساجين". وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل سجن في التاجي شمالي العاصمة بغداد.

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