نقل أمير الكويت إلى المستشفى في أمريكا

أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي علي جراح الصباح، أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نقل إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتم تأجيل لقائه مع رئيسها، دونالد ترامب.
وأضاف الوزير، حسب الوكالة، أن هذ الأمر "دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر" بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي "إلى موعد يحدد لاحقا".
ولاحقا أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تعافي أمير البلاد من أزمة صحية ألمت به مؤخرا، نافيا الشائعات حول مرضه.
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