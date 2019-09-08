اندلاع حريق داخل سجن في التاجي شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث حريق اندلع داخل سجن ضمن قضاء التاجي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.