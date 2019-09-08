حزب 'عمل': إقالة الهيجل تأتي ضمن الاستهدافات السياسية ضدنا

استنكر حزب التجمع المدني للاصلاح "عمل"، الأحد، قرار مجلس محافظة بغداد، بإقالة علي الهيجل النائب الفني لمحافظ بغداد من منصبه، فيما اعتبر القرار بأنه يأتي ضمن الاستهدافات السياسية ضد الحزب.
وأشار إلى "عزمه الطعن لدى المحكمة الإدارية"، مؤكداً أن "ضغوطات سياسية قد مورست لتحويل مسار اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس المحافظة حول عمليات التلاعب في موازنة ٢٠١٩ والتي هي من صلاحيات محافظ بغداد حصراً".
ولفت الحزب، الى أن "نائب المحافظ كان قد لجأ في وقت سابق الى هيئة النزاهة مطالبا بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في قضايا الفساد وهدر المال العام في محافظة بغداد بالإضافة الى مخاطبته ديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة النيابية من أجل التحقيق في هذه القضية إلا أن الضغوطات السياسية استعجلت اتخاذ هذا القرار قبل أن يأتي رد المؤسسات الرقابية".
وأكد الحزب، أن "مثل هذه الأفعال لن تثني عزيمة الحزب عن مواصلة العمل في مشروعه الوطني تحت مظلة الدستور والقانون من أجل بناء دولة تحفظ للمواطن كرامته وتوفر له العيش الكريم".
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