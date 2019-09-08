حزب 'عمل': إقالة الهيجل تأتي ضمن الاستهدافات السياسية ضدنا

وذكر الحزب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قرار إقالة الهيجل يأتي ضمن سلسلة الاستهدافات التي يتعرض لها الحزب بسبب مواقفه الوطنية ورفضه جميع أشكال المساومات على حساب حقوق وكرامة المواطن العراقي"، واصفاً قرار الإقالة بأنه "مسيس ومخالف للوائح القانونية".وأشار إلى "عزمه الطعن لدى المحكمة الإدارية"، مؤكداً أن "ضغوطات سياسية قد مورست لتحويل مسار اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس المحافظة حول عمليات التلاعب في موازنة ٢٠١٩ والتي هي من صلاحيات محافظ بغداد حصراً".

ولفت الحزب، الى أن "نائب المحافظ كان قد لجأ في وقت سابق الى هيئة النزاهة مطالبا بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في قضايا الفساد وهدر المال العام في محافظة بغداد بالإضافة الى مخاطبته ديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة النيابية من أجل التحقيق في هذه القضية إلا أن الضغوطات السياسية استعجلت اتخاذ هذا القرار قبل أن يأتي رد المؤسسات الرقابية".



وأكد الحزب، أن "مثل هذه الأفعال لن تثني عزيمة الحزب عن مواصلة العمل في مشروعه الوطني تحت مظلة الدستور والقانون من أجل بناء دولة تحفظ للمواطن كرامته وتوفر له العيش الكريم".