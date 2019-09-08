نائب: سنطالب باعادة النظر بكل الاتفاقات التي ابرمت مع كردستان بالعام الحالي

اكد النائب عن تيار الحكمة الوطني جاسم البخاتي، الاحد، ان عددا من النواب سيطالبون باعادة النظر بكل الاتفاقات التي ابرمت مع حكومة اقليم كردستان في عام 2019، مشيرا الى وجود "تلاعب" من قبل حكومة الاقليم بالثروات وبيعها عن طريق ميناءي جيهان وحاج عمران بـ"ارقام مخيفة".
واضاف البخاتي، ان "الموازنة للعام المقبل تشير الاستطلاعات لوجود عجز كبير فيها، كما انه لن تنطلي مرة اخرى فيها قيمة التلاعب والمراوغة وعدم وضوح الرؤية"، مشددا على ان "هناك الكثير من الشرفاء والوطنيين سيتصدون لتلك الاخطاء لان الثروة الوطنية خط احمر وقد يكون ايقاف كل الدعم المالي للاقليم الا بحال التزامه بكل ما نص عليه الاتفاق من تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية والمطارات".
واكد البخاتي، اننا "وحتى اللحظة كسلطة تشريعية عليا في البلد لا يحق لنا دخول الاقليم والرقابة ضمن صفتنا البرلمانية كما انه لا يحق للجيش العراقي ووزارة الداخلية بدخول الاقليم فهنالك عزلة تامة وتفرد بالتصرف بالثروات ما يجعلنا نطلب باعادة النظر بكل الاتفاقات التي ابرمت في عام 2019"، لافتا الى اننا "نتمنى ان لا تكون مناقشات الموازنة المقبلة ملبدة باتفاقات بين بعض الكتل السياسية كشفت مؤخرا بتبادل منافع بحال تمرير مادة معينة لطرف فان الطرف الاخر سيمرر مادة اخرى تخدم الطرف الاول وسيكون لنا موقف بايقاف تلك الاجراءات الا بحال حصول اتفاق يتسم بالشفافية والرؤية الحقيقية لمصلحة العراق ككل".
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