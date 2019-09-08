أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأحد، عن ضبط 800 قرص مخدر بحوزة شخصين في محافظتي واسط وذي قار.
وأضاف أن "العملية جاءت وفق معلومات خاصة بمكتب المفتش العام في محافظة ذي قار والتي أشارت الى تورط الشخصين بعمليات ترويج واتجار بالمخدرات بين المحافظتين، الأمر الذي دعا المكتب الى استحصال موافقات قضائية بالقبض عليهما".
وأوضح المكتب، أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك من مفتشية الداخلية وقسم المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار تمكن من ضبط المتهمين وبحوزتهما 800 قرص مخدر وكمية من مادة الكريستال المخدرة وادوات تعاطي".
وأشار إلى أن "الفريق نظم محضر ضبط اصولي ودون افادة واعتراف المتهمين وعرضهما أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهما على ذمة القضية للتحقيق معهما".
كانت هذه تفاصيل خبر مفتشية الداخلية تعلن ضبط 800 قرص مخدر بحوزة شخصين في واسط وذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.