مفتشية المالية توضح دورها في مشروع 'الزهور' السكني الاستثماري

أوضح مكتب المفتش العام لوزارة المالية، اليوم الأحد، دوره في مشروع "الزهور" السكني الاستثماري.
وأضاف، أن "هناك تلكوء واضح في تنفيذ وإنجاز المشروع يناهز الثماني سنوات، حيث أن مدة إنجاز المشروع لا تتعدى 30 شهراً اعتبارا من تأريخ توقيع العقد سنة 2011".
وتابع المكتب، أنه "لم يكن طرفاً في هذا المشروع وعمل على تيسير الإجراءات، كما أن عقد المشروع قد أبرم سنة 2011 بينما تسنم القاضي رائد جوحي مهام عمله مفتشاً عاماً لوزارة المالية بتأريخ 21 ايار 2019".
وأكد المكتب، أنه "يعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين والوقوف على أسباب تأخير إنجاز المشروع لغاية الآن".
وأعلنت هيئة استثمار بغداد، الأحد (4 تشرين الثاني 2019)، عن توزيع 240 وحدة سكنية ضمن القرعة الخاصة بالمسجلين في مجمع "زهور بغداد" السكني.
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